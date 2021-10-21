РИАМО - 21 окт. Сегодня в мире отмечают Праздник разума, Международный день начос, а также Всемирный день профилактики йододефицита. Кроме того, 21 октября отмечается памятная дата — День Трафальгарского сражения.

Праздник разума

Этот праздник учрежден в честь дня рождения американского математика-любителя и эрудита Мартина Гарднера. Он известен как автор статей по занимательной математике и основатель Комитета по расследованию паранормальных явлений.

В этот день принято решать логические головоломки, а также заниматься разгадкой магических иллюзий и визуальных парадоксов.

Международный день начос

Начос является популярной закуской мексиканского происхождения. Это чипсы из кукурузной тортильи, которые подаются с различными соусами.

Свое название они получили в честь ресторатора Игнасио «Начо» Анайи. Именно он считается изобретателем популярного во всем мире снэка. Считается, что первые начос были приготовлены в 1943 году.

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Всемирный день профилактики йододефицита

Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний является важной датой. По данным мировой статистики, недостаток микроэлемента йода в той или иной степени обнаруживается у каждого четвертого человека на планете.

Йододефицит является наиболее распространенной причиной поражения головного мозга и нарушения психического развития. Для профилактики достаточно пользоваться в приготовлении блюд йодированной солью.

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День Трафальгарского сражения

День Трафальгарского сражения — это празднование победы Королевского флота Великобритании под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона над объединенным флотом Франции и Испании в ходе Наполеоновских войн. Это крупнейшее морское сражение в XIX веке. Победа английского флота в 1805 году обеспечила ему господство на море в войне с Францией.

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