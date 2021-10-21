РИАМО - 21 окт. В Подмосковье и столицу в конце текущей недели придет новое похолодание. Его пик придется на 24-25 октября, сообщается на сайте «Метеовести».

20 октября в европейской части страны прошел снег, в том числе и в Москве. Однако снег в столице был недостаточно мощным, чтобы образовался снежный покров.

21 октября в регионе уже начинается мощное потепление. 21-22 октября в столице пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 13-14 градусов.

Однако 23 октября в Московский регион придет холодный фронт. Начнется похолодание, его пик придется на 24-25 октября – в эти дни максимальная температура составит плюс 4-5 градусов.

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