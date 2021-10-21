РИАМО - 21 окт. В Сергиевом Посаде полицейские задержали 19-летнего юношу, который подозревается в серии краж велосипедов и автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Ранее местный житель заявил в полицию о краже велосипеда с подземной парковки в доме на ул. Инженерной.

«При изучении записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали 19-летнего жителя пос. Скоропусковский, подозреваемого в совершении противоправного деяния», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Позже выяснилось, что юноша причастен к совершению краж двух велосипедов и автомашины, а также неправомерному завладению автомобилем без цели хищения.

Молодой человек рассказал, что вырывал провода замков зажигания и, соединяя их между собой, запускал двигатели транспортных средств. После этого он угонял авто.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемого поместили под стражу.