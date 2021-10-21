РИАМО - 21 окт. В подмосковном хозяйстве «Русская ягода» собрали на 45 тонн ягоды больше в 2021 году, чем в 2020-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В текущем сезоне за счет увеличения площадей посадки ягод в одном из передовых хозяйств региона «Русская ягода» собрали около 125 тонн клубники и малины. В прошлом году здесь удалось собрать и реализовать более 80 тонн ягоды. Сбор урожая увеличился на 45 тонн», - сказал Воскресенский.

Предприятие «Русская ягода» основано в 2014 году. Под этот проект была выбрана плодородная земля в живописном, удаленном от дорог месте рядом с Окой с благоприятной экологической обстановкой в Луховицах.

«На предприятии высаживают и собирают малину и клубнику восьми сортов в открытом грунте и в теплицах тоннельного типа. Посадка ягоды осуществляется с разным периодом созревания. Это позволяет собирать урожай с июня и до начала октября. Общая площадь хозяйства на сегодня составляет 65 га», - отметил Воскресенский.

Особое внимание здесь, по словам министра, уделяют подбору качественного посадочного материала и высокоэффективной системе орошения.

«Выращивание ягодной культуры на агроволокне позволяет исключить большинство заболеваний растений. А капельная система полива гарантирует доставку влаги каждому кусту вне зависимости от погодных условий. В течение 10-15 минут после сбора ягода попадает в зону упаковывания, после чего она охлаждается в холодильном терминале с системой экспресс-охлаждения до температуры +4 градусов и уже утром попадает на полки в торговые сети абсолютно свежей», - рассказал Воскресенский.

Он добавил, что это заметно отличает подмосковную ягодную продукцию от товаров, поставляемых издалека.

Три года назад в хозяйстве установили 1 га тоннельных теплиц, весь урожай был успешно реализован в торговые сети Москвы и Московской области. В 2019 году было установлено еще 4 га теплиц, что позволило гарантировать объем, качество товара и стабильность его поставок клиентам.

«С прошлого года география реализации продукции этого предприятия расширилась. Даже были осуществлены поставки нашей подмосковной ягоды авиаперевозкой на Сахалин», - добавил Воскресенский.

Компания «Русская ягода» неоднократно была награждена различными почетными грамотами и стала популярна среди покупателей как Подмосковья, так и соседних регионов. В этом году ее продукция борется за звание лучшего продукта на конкурсе региональных брендов «Вкусы России».