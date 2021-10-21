РИАМО - 21 окт. В Москве завершилось расследование уголовного дела о попытке хищения 120 объектов недвижимости, в числе которых 27 особняков, представляющих историческую и культурную ценность, пишет газета «Коммерсант».

Обвиняемыми по делу проходят бывший помощник главы Росимущества Москвы Сергей Алексеев, экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, а также бизнесмен Кирилл Посашков и безработный Сергей Широков. Заказчики данной аферы сейчас находятся в международном розыске.

Суть схемы хищения столичных объектов состояла в их неправомерном обременении через кредитование «Московским капиталом» различных ООО под фиктивные поручительства ФГУП, за которыми было закреплено право хозяйственного ведения зданий.

Общий ущерб государству от действий мошенников составил порядка 2 млрд рублей. Общая же стоимость недвижимости, которую планировалось похитить, составляет свыше 10 млрд руб.

В настоящий момент все 4 фигуранта знакомятся с материалами дела. После этого его передадут на утверждение обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру.