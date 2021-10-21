РИАМО - 21 окт. За 9 месяцев 2021 года экономия бюджетных средств Москвы на закупках превысила 17% и составила 120,8 млрд руб. Такой эффект достигнут за счет применения в городской системе закупок цифровых технологий, уточнения потребностей заказчиками и экспертизы начальных цен, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Добиться существенной экономии при закупках товаров и услуг для городских нужд удается благодаря нескольким факторам. Так, экспертиза начальной максимальной цены контракта, которая проводится на этапе подготовки закупок, позволила сэкономить 68,9 млрд руб. средств столичного бюджета, на этапе обоснования потребностей заказчиками удалось выиграть 1,9 млрд руб., а еще 50 млрд руб. – непосредственно при проведении конкурентных процедур. Число поставщиков товаров для города постоянно растет, это повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта», – сказал Ефимов.

В текущем году для закупки товаров и услуг для городских нужд были объявлены тендеры на сумму 704,6 млрд руб.

«Проверка обоснованности заявленных потребностей осуществляется при закупках с начальной ценой от 3 млн руб.», – пояснил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.