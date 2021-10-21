РИАМО - 21 окт. Обучение в «Стартап-школе МБМ», в рамках которой желающие могли изучить, как открыть свой бизнес, завершили свыше 1,6 тысячи человек. Это в 1,6 раза больше, чем за 3 квартала 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам первых трех кварталов 2021 года обучение в «Стартап-школе МБМ» прошли более 1,6 тысячи человек, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года и почти на 8% выше количества выпускников за весь 2020 год», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что участники проекта за пять дней могут получить обратную связь о сильных сторонах и слабых местах своего бизнес-проекта еще до вывода продукта или услуги на рынок.

«Почти каждый второй выпускник «Стартап-школы МБМ» прошлого года из числа физических лиц уже зарегистрировал собственный бизнес, находится в процессе его открытия или планирует сделать это позже», — подчеркнул Фурсин.

За девять месяцев в «Стартап-школе МБМ» состоялись 19 очных потоков и 21 поток в онлайн-формате.

Кроме того, С 8 по 12 ноября пройдет новый поток «Стартап-школы МБМ для креативных индустрий», а с 15 по 19 ноября состоится новый поток курса «Стартап-школа МБМ для женского бизнеса».