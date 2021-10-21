РИАМО - 21 окт. Столичные специалисты отремонтируют памятник известному авиаконструктору Владимиру Климову, который установлен рядом со зданием Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, из-за постоянного воздействия окружающей среды монументам необходимы своевременные ремонтные работы. Со временем практически на всех памятникам появляются сколы и трещины.



«Для своевременного сохранения у нас существует план работ с такими памятниками. Одним из монументов, включенных в него, стал бюст знаменитого конструктора Владимира Яковлевича Климова. Работы пройдут под нашим контролем», — подчеркнул Емельянов.



Сейчас на памятнике есть повреждения. Специалистам предстоит расчистить поверхности монумента, заделать сколы и трещины, а также обновить позолоту на звездах и посвятительной надписи. Кроме того, нужно будет привести в порядок мощение и бортовой камень. Работы планируется провести в период с 2022 по 2023 год.