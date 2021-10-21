РИАМО - 21 окт. В Москве заканчивается капитальный ремонт дома-памятника 1934 года постройки в Даниловском районе на улице Шухова. Все работы завершат в конце ноября, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Здание создавали в стиле постконструктивизма. Его проектировал архитектор Борис Улинич. Строился дом для работников Первого автомобильного завода имени И.В. Сталина, который затем стал носить имя Лихачева.

Здание имеет Г-образную форму и переменную этажность от 5 до 6 этажей. Его украшает ряд пилястр, по периметру фасада расположен венчающий карниз, а 4 нижних этажа отделены от верхней части профилированным карнизом. Вход во внутренний двор идет через 2 двойные арки. Также этот дом соединяется с другим домом 1900 года постройки со стороны Городской улицы.

Рабочие привели в порядок системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сети электроснабжения. Была отремонтирована половина из 6 подвалов и подъездов, в остальных работы подходят к концу.

Капремонт фасада и крыши завершили в прошлом году. Фасад очистили, оштукатурили и окрасили в исторический светло-желтый цвет, выделив декоративные элементы молочным цветом.

Во время ремонта кровли чердачное помещение утеплили огнестойкой базальтовой ватой, а стропила пропитали огнезащитным составом. Закончить все работы собираются к концу следующего месяца.