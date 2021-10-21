РИАМО - 21 окт. На территории поселения Филимонковское Новомосковского административного округа возведут здание начальной школы на 300 мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«В настоящее время завершены работы нулевого цикла. Срок действия разрешения на строительство — до 18 сентября 2022 года», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.



Объект рассчитан на 300 учеников. В нем разместят столовую, актовый и спортивный залы, кабинеты свободного творчества, в том числе кабинеты музыки и изобразительного искусства.



Территория школы также будет озеленена и благоустроена.