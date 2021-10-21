РИАМО - 21 окт. В районе Восточное Дегунино реорганизуют бывшую промышленную зону «Вагоноремонт», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь этой территории — почти три гектара. Инвестиции в новые объекты составят 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города — 3,5 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что на территории промзоны могут появится банки, кафе, магазины и торговые центры, а сам проект позволит получить около 2,5 тысяч рабочих мест.

Проект планируют реализовать за 6 лет. Реорганизацию промзоны будут проводить в рамках программы «Индустриальные кварталы».

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