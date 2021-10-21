РИАМО - 21 окт. Президент РФ Владимир Путин планирует проведение ежегодной большой пресс-конференции, однако ее формат еще не определен, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — подчеркнул он.

Путин проводит большую пресс-конференцию с 2001 года. На нее приглашаются как российские, так и иностранные журналисты.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса формат мероприятия изменили: часть журналистов была в резиденции в Ново-Огареве, а другие общались с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли. Кроме того, президент отвечал и на вопросы россиян.