РИАМО - 21 окт. В Подмосковье и столице до 22 октября включительно объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение действует до 18 часов 22 октября, в Подмосковье – до 16 часов 22 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской и Костромской областей (нет данных об уровне погодной опасности), Калужской, Тульской и Орловской областей (оповещение о погоде не требуется).

21 октября в Московском регионе ожидается небольшой дождь. В Москве будет 11-13 градусов, а в Подмосковье — 8-13 градусов тепла. Порывы ветра усилятся до 15 м/с.

22 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет плюс 9-11 градусов, днем — плюс 12-14 градусов. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.