РИАМО - 21 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 42 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 13 рейсов, 3 отменили. В Домодедове 11 рейсов задержаны, 6 отменили. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, а отменены 5.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменен 1 рейс и задержан 1 вылет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В среду в Московском регионе ожидается небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 15 м/с.