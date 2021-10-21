РИАМО - 21 окт. Загруженность дорог Москвы вечером в четверг может составить 7-8 баллов из 10 возможных, утром в четверг загруженность городской улично-дорожной сети оценивается в 5 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Движение транспорта в центр затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на Ярославском шоссе.

Нормальный трафик — на Ленинском проспекте, проспекте Маршала Жукова и Кутузовском проспекте.

В некоторых участках пробки образовываются из-за дорожных работ.

Накануне из-за выпавшего снега средняя скорость движения в Москве упала до 22 км/ч, образовались 9-балльные пробки.