РИАМО - 21 окт. Сотрудники полиции ликвидировали в городском округе Пушкинский завод, где производились контрафактное моторное масло и бытовая химия под видом известных брендов, сообщается на сайте «МВД медиа».

Заказы от физических и юрлиц на поставку товара в регионы РФ и страны ближнего зарубежья принимались в кол-центре в Саратове. Хранение, фасовка и упаковка фальсификата проводилась в офисных и складских помещениях.

В ходе спецоперации найдены производственная линия и лаборатория, в которой исследовался химический состав оригинальных жидкостей.

Оперативники изъяли более 300 образцов, а также свыше 1,6 тыс. тонн готовой продукции, а также пустую тару, рулоны с этикетками и другие предметы. Ущерб от деятельности превышает 250 млн рублей.

Задержаны 5 человек, включая организатора производства. Возбуждено уголовное дело.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта фальсификата, а также всех участников противоправной деятельности», — добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.