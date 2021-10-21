РИАМО - 21 окт. Телеведущая Ксения Собчак, которая стала участницей резонансного ДТП в Сочи, отказалась подписывать документ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования по факту аварии, сообщается на сайте «МВД Медиа».

ДТП с участием Собчак произошло на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Водитель Mercedes, в котором она ехала, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen. Собчак покинула место ДТП до приезда скорой помощи.

Полицейские из Следственного управления УВД по Сочи Краснодарского края провели следственные действия с Собчак в рамках расследования причин ДТП. Девушка проходит свидетелем по делу.

Во время допроса Собчак предупредили о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения, однако журналистка не стала подписывать соответствующий документ. Ее адвокат пыталась сфотографировать документы на рабочем столе в служебном кабинете.

Собчак рассказала, что пострадала в результате аварии и что она обращалась в медицинскую организацию. Следователь попытался узнать о тяжести и характере травм, но у Собчак не было при себе меддокументов о первичном осмотре после аварии. Она отметила, что, если будет вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, она не будет с ним знакомиться.

После допроса всех свидетелей с ними проведут дальнейшие следственные действия. Собчак предупредили, что, если она уклонится от явки к следователю, в ее отношении примут меры процессуального принуждения.

Опубликовано видео ДТП с Ксенией Собчак в Сочи>>