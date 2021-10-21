РИАМО – 21 окт. Столичные кафе к Хэллоуину украшают тематическим декором, а в меню включат новые блюда и напитки, например, «монстрики» - маленькие тортики, сообщили РИАМО в московских кафе.

«У нас в воскресенье, 31 числа, будет тематический бранч «День мертвых», то есть мексиканская тема, такая альтернатива Хэллоуину. Планируются и гримеры, и спецпрограмма, и некоторые изменения в меню. Это дневное время», — сказали в кафе «Прогноз погоды».

В кафе «Бобры и утки» меню в честь праздника изменять не будут, но планируют поставить специальные декорации.

«У нас будут сезонные изменения 22 числа в меню: появятся «монстрики» (маленькие тортики), имбирные пряники со страшилками и другие сладости. Конечно, будут декорации в детском стиле», — рассказали в кафе «АндерСон».

Кафе «В темноте» украсят к празднику. Кроме того, атмосферу Хэллоуина создадут в заведениях «Папа Вейдер» и «Френдс «В гостях у Моники».

Хэллоуин - ночь перед Днем всех святых. Считается, что Хэллоуину не менее 2 тысяч лет. Истоки этот праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.

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