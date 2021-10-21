РИАМО - 21 окт. Несколько поездов из Раменского в сторону Москвы задержаны по техническим причинам на Казанском направлении Московской железной дороги, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

В настоящий момент принимаются меры по устранению неисправности и сокращению опозданий.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе МЖД, Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

Расписание электропоездов изменится на Казанском направлении МЖД в октябре>>