РИАМО - 21 окт. Пандемия коронавируса не покидает Россию уже более полутора лет. Этой осенью в стране наблюдается новый подъем заболеваемости, а также смертности от Covid-19, в связи с чем власти пошли на усиление антиковидных мер. О том, как в условиях постоянной угрозы заражения и действующих ограничений сохранить душевное спокойствие, в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Когда страх опасен

Как отметила врач, сами по себе тревога и страх не являются заболеванием, более того, это естественная реакция психики на любую опасность для жизни, здоровья и благополучия человека.

«В норме тревога и настороженность помогают нам быть начеку и правильно вести себя в различных условиях, избегать опасностей и неблагоприятных для нас поступков. Однако наличие избыточной тревожности, которая не соизмерима с угрозой и с которой человек не способен справиться самостоятельно, является поводом для обращения к специалисту. Особенно, если тревожность не покидает вас от двух недель и более», - сказала Панова.

Также она добавила, что стоит обратить внимание на проблемы со сном, тоскливые мысли, снижение работоспособности и настроения, внезапно начавшиеся трудности на работе и в личной жизни. Все это может свидетельствовать о наличии душевного неблагополучия.

Время тревог

Панова подчеркнула, что пандемия коронавируса спровоцировала рост тревожных и других видов расстройств.

«С приходом ковида к нам стали чаще обращаться люди с жалобами на тревогу, депрессию и другие проблемы. Однако в большинстве случаев это временные и нетяжкие расстройства психики, которые корректируются достаточно быстро и эффективно. У меньшей части обратившихся выявляются более серьезные проблемы, однако и они преодолимы - врачи принимают решение о необходимости психотерапевтической помощи, приема тех или иных лекарств. Главное - чтобы человек не боялся и стыдился своего состояния, был готов следовать указаниям специалиста», - отметила Панова.

По словам психотерапевта, в некоторых случаях пандемия лишь вскрывает или обостряет уже имеющиеся проблемы, поэтому своевременная терапия поможет человеку чувствовать себя даже лучше, чем в «доковидную» эпоху.

Чем себе помочь

Эксперт считает, что тревожность, как и коронавирусную инфекцию, надо лечить, а не запускать.

«Кроме того, чтобы легче справляться в это непростое время, лучше отказаться от вредных привычек и чрезмерных нагрузок, которые являются стрессовым фактором для организма. Честное и осознанное соблюдение антиковидных требований также позволит чувствовать себя увереннее», - добавила врач.

Психотерапевт посоветовала не «провоцировать» свою психику и не погружаться всецело в водоворот тревожащих новостей о пандемии.

«Не читайте постоянно все подряд о коронавирусе - выбирайте только заслуживающие доверия источники информации, а знакомству с такими новостями уделяйте ограниченное время, лучше в первой половине дня, чтобы не засыпать с тревожными мыслями. Помните, что пандемия изменила, но не остановила нашу жизнь, поэтому уделяйте время своим любимым делам, общению с друзьями и близкими, занимайтесь спортом, гуляйте. Это пойдет на пользу и душевному, и физическому здоровью», - заключила Панова.

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