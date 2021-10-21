РИАМО - 21 окт. В России на сегодняшний день выявлены единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующие выводы сделаны из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus. При этом новая разновидность штамма может быть более заразной.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что новый штамм может начать вытеснять старые версии. Но есть шанс, что этот вариант не будет широко распространяться по стране и резкого скачка заболеваемости не будет.

Защититься от нового штамма AY.4.2 можно с помощью вакцинации: российские препараты эффективны против него.

Ранее о распространении разновидности дельта-штамма AY.4.2 заявили ученые из Великобритании.

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