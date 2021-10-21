РИАМО - 21 окт. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Люберцах по адресу: 1-й Панковский проезд, дом 7а, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На месте находки боеприпаса выставлена охрана из сотрудников полиции. 22 октября военнослужащие министерства обороны РФ изымут и ликвидируют снаряд.

В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.

Ранее снаряд времен ВОВ находили в деревне Терновка Наро-Фоминского округа.