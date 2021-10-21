РИАМО - 21 окт. То, что убытков в годовом выражении от преступлений в РФ стало меньше почти на 12%, является хорошим показателем. Однако можно говорить и о том, что экономических преступлений просто было меньше выявлено, сообщил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.

Ранее в МВД назвали сумму имущественных убытков от злодеяний, — 345 млрд рублей. В годовом выражении снижение показателя произошло на 11,9%.

«Ущерб всегда был и будет: злоумышленники совершают много имущественных преступлений, краж и т.д. Их десятки тысяч за год происходит. Особенно мошенничества, телефонные в том числе, сейчас большие, многомиллионные. Отсюда цифры и вырастают», — сказал Трифонов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что в отчете имеется в виду ущерб именно имущественный, куда входят и экономические преступления, и коррупционные правонарушения. Это большой пласт с огромными суммами.

«В масштабах страны то, что убытков в годовом выражении стало меньше почти на 12% — это хорошо. С другой стороны, можно говорить и о том, что, возможно, было просто меньше выявлено экономических преступлений. Тут разные варианты могут быть», — сказал Трифонов.