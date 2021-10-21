РИАМО - 21 окт. В Московской области цифровой профиль получили свыше 137 тыс. водителей такси, по нему средний возраст водителя составляет 39 лет, а стаж — 14 лет, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В парламенте прошло заседание комитета по транспорту и информационным технологиям, в котором приняли участие представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день в области выдано свыше 90 тыс. разрешений такси, зарегистрировано более 37 тыс. перевозчиков. Цифры значительные. Считаю, что вопросу комфортного проезда жителей Подмосковья на такси необходимо уделить особое внимание», — сказал председатель комитета Олег Гаджиев.

Он отметил важность строгого соблюдения чистоты в салоне, а также того, чтобы машины регулярно проходили технический осмотр, а водители — медицинский.

«Человек, который заказывает такси, должен быть уверен, что водитель опытный», — отметил Гаджиев.