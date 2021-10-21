РИАМО - 21 окт. В Подмосковье и столице в четверг ожидается небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в Москве будет 11-13 градусов, а в Подмосковье — 8-13 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Атмосферное давление понизится почти на 15 единиц. Геомагнитный фон будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Такая погода может сказаться на самочувствии людей с болезнями сосудов.

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