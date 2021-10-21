РИАМО - 21 окт. Прием заявок на конкурс грантов «Москва — добрый город» подошел к концу, в этом году их подали более 500 организаций. Списки победителей будут объявлены 30 ноября, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Как отметила первый замруководителя департамента Александра Александрова, важно было, чтобы как можно больше представителей социально ориентированных НКО могли представить на конкурс свои проекты и получить финансирование для их реализации.

«Наше взаимодействие и работа с НКО расширяют возможности города в рамках адресной поддержки москвичей. В этом году конкурс стал более доступным, так как мы усовершенствовали условия его проведения. Результатом стало 506 заявок, поданных на грантовую поддержку», — сказала Александрова.

Неизменно востребованными направлениями конкурса остаются поддержка людей с инвалидностью, многодетных и приемных семей. В этом году на реализацию таких проектов было подано 142 и 104 заявок соответственно.

Остальные заявки касались помощи людям, исключенным из социума, развития системного волонтерства и культуры благотворительности, создания и продвижения негосударственной «базы знаний» помощи людям, профилактики социально опасных заболеваний и популяризации здорового образа жизни, поддержки граждан в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции.

Для начала все НКО, подавшие заявку, пройдут формальную экспертизу. Если они будут соответствовать требованиям к участникам конкурса, то их проекты в дальнейшем будут направлены на оценку экспертам конкурса.

В течение месяца проекты будет оценивать экспертный совет, в который входит почти 60 человек — представителей федеральных и региональных ведомств, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.