РИАМО - 21 окт. Столичные фонтаны готовы к зиме, специалисты закончили консервацию этих объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что этот процесс включает в себя слив воды, очистку скульптур, чаш и оборудования, промывку сооружения.

«После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки», — объяснил Бирюков.

Он также отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищены специальными конструкциями на период зимы.

«На фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом», — добавил заммэра.

При этом, как заметил Бирюков, плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Зимой городские фонтаны будут готовить к новому сезону. Будут проверяться и ремонтироваться насосное оборудование, фильтры, струеобразующие элементы. Помимо этого, проводить будут и монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.

По его словам, следить за фонтанами в зимний период будут порядка 350 специалистов. В их обязанности входит регулярный осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверка электротехнического оборудования, систем вентиляции и отопления помещений насосных станций, очистка фонтанов и прилегающей территории от снега и наледи.

В зимний период особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов откачивают талые воды.

В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.