РИАМО - 20 окт. Бизнес-омбудсмен России Анастасия Татулова рассказала, что отечественные предприниматели пришли в шок от объявления в стране нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, сообщает Газета.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением зарплаты. Данное решение принято из-за стремительного распространения коронавируса. Также глава государства распорядился поддержать бизнес.

«Малый и средний бизнес и в сфере услуг, и во всех смежных сферах (поставщики, подрядчики) сейчас находятся в состоянии шока. Чаты «взрываются» вопросами, на которые пока нет ответов. Будут ли выходные дни выходными или это локдаун и закрыто будет все? Пока ничего непонятно с субсидиями», — сказала Татулова.

Путин ранее отметил, что предыдущий опыт поддержки бизнеса показал высокую эффективность. Также он высказал надежду, что в этот раз поддержка будут оказана на таком же высоком уровне.

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