РИАМО - 20 окт. Жителей Московской области предупредили о том, что мошенники начали переводить гражданам микрозаймы без их ведома. «Деньги из ниоткуда» стали получать даже пенсионеры, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Микрофинансовые конторы удаленно оформляют онлайн-микрозайм на людей, которые к ним не обращались. Персональные данные жертв мошенники добывают через недобросовестных сотрудников различных организаций или в доступных в Сети базах.

Сначала людям без их согласия на банковские счета или банковские карты приходят денежные переводы в размере от 15 до 45 тыс. рублей, затем через некоторое время поступает звонок от представителя микрофинансовой организации с уточнением о деталях погашения займа, на который каждые сутки начисляется до 3% от его стоимости.

Если человек оказался в подобной ситуации, то ему ни в коем случае нельзя тратить «деньги из ниоткуда». Также следует уточнить в своем банке, откуда был сделан перевод, и написать заявление об ошибочном поступлении денег.

Затем надо написать заявление в микрофинансовую организацию о том, что человек не заключал с ней договор, а после обратиться с жалобой в Банк России и сообщить, что никаких договоров с МФО не заключалось. После этого надо написать заявление в полицию.

«Наша задача - предупредить граждан о новых видах мошенничества, дать рекомендации, как их предотвратить, и напомнить жителям Подмосковья, как действовать, если мошенникам удалось провернуть свою схему. Подходы к выманиванию денежных средств и необходимых данных постоянно меняются. Злоумышленники постоянно изобретают новые способы обмана. Именно поэтому очень важно быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.