РИАМО - 20 окт. Поезда из Москвы в Тулу начали курсировать по новому мосту через реку Оку в Серпухове, сооружение находится на 105 км Курского направления МЖД, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Сегодня открылось движение поездов по первому главному пути нового моста. Специалисты заменили четыре старых пролетных строения, длина каждого составляет 110 м. Здесь уложили пути и обновили контактную сеть. В результате все четыре пролетных строения, по которым проходит первый главный путь, а поезда следуют из Москвы до Тулы, обновлены.

Кроме того, на расстоянии 50 м от моста под железнодорожной насыпью уложена водопропускная труба со шлюзом для предотвращения затопления близлежащей территории при паводке.

В настоящее время возводятся специальные вспомогательные сооружения, предназначенные для сборки и установки пролетных строений на втором главном пути. Здесь также предстоит заменить четыре пролетных строения. Все работы по обновлению моста планируется завершить в 2025 году.

«В границах Мосузла на всех 9 радиальных направлениях Московской железной дороги одновременно ведется реконструкция и строительство еще около 30 искусственных сооружений. Так, для запуска новых линий МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная уже сейчас проводятся масштабные работы на мосту через реку Яузу и еще пяти путепроводах Горьковского направления, на Киевском - построены путепроводы через Минское шоссе, три моста через реки Сетунь, Ликову, Незнайку. Для запуска МЦД-3 будут реконструированы четыре путепровода и тоннель», — сказал начальник МЖД Михаил Глазков.