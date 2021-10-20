РИАМО - 20 окт. В подмосковном Жуковском направили в суд уголовное дело о нападении собаки на 7-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

19 августа 2021 года женщина выгуливала свою собаку без намордника во дворе дома. Животное набросилось на девочку, которая попыталась ее погладить.

В результате нападения ребенку был причинен тяжкий вред здоровью - собака повредила девочке лицо.

Хозяйку собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.