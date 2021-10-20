РИАМО - 20 окт. Вечером в среду в столичном регионе пошел первый ощутимый снег - в некоторых районах Москвы и Подмосковья наблюдалась небольшая метель. И хотя в воздухе кружились хлопья мокрого снега, на земле он мгновенно таял. Жители региона поделились в соцсетях своими впечатлениями от первого «привета» зимы.

«Ой фсе. В Москве пошел первый снег. Сугробов пока не ждем, но, кажется, теперь лето точно кончилось», - написала Ольга Игумнова в соцсети «ВКонтакте».

Алла Кублицкая отметила, что с первого снега начинается сказка. Однако не всех пользователей предвестник зимы привел в восторг.

«Верните лето», - написала Алена Макаренко, добавив к записи плачущий смайлик. Артур Мкртчян также пожелал вместо снега 35-градусную жару.

Такие пожелания жителей Москвы и Подмосковья отчасти исполнятся уже в четверг - 21 октября ожидается потепление до +13 градусов. Плотный снежный покров синоптики обещают только в декабре.

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