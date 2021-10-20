РИАМО - 20 окт. Дополнительные ограничения для борьбы с распространением Covid-19 могут ввести в Москве с 30 октября по 7 ноября: в столице могут закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. По мнению врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, введение подобных мер могло бы снизить заболеваемость коронавирусом в городе, однако многое будет зависеть от поведения самих граждан.

«Я считаю, что введение ограничительных мероприятий, а также соблюдение мер личной профилактики инфекции могли бы повлиять на заболеваемость в целом во время выходных дней. Здесь многое зависит от того, как будет реагировать население: как люди будут соблюдать социальную дистанцию, носить маски», - сказал Шунков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что под вопросом остается то, насколько во время «краткосрочного локдауна» увеличатся темпы вакцинации населения. По словам эпидемиолога, уровень заболеваемости коронавирусом в целом зависит только от этого фактора. Кроме того, введенные ограничения не будут эффективны в том случае, если люди будут игнорировать предписанные законом требования.

Шунков добавил, что помимо прочего, важно продолжать активное информирование население о необходимости вакцинации от Covid-19.

«Введение новых штрафов и ограничений – менее эффективная мера, чем просвещение и разъяснение. Люди со временем перестают реагировать на призыв вакцинироваться, им необходимо разъяснять, допустим, что вакцинация позволит защитить ваше здоровье и здоровье ваших близких от инфекции», - подчеркнул эпидемиолог.

Врач объяснил, что благодаря прививке человек, сделавший ее, перестанет быть потенциальным источником инфекции для людей, которые не прошли вакцинацию. По мнению эпидемиолога, с помощью просвещения общество можно мотивировать на следование правилам.

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