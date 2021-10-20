РИАМО - 20 окт. Минпромторг подтвердил, что новая методика по оценке уровня локализации автомобилей будет введена, с помощью специальных проверок ведомство самостоятельно проконтролирует наличие в машинах деталей, произведенных в России, пишет Газета.ru.

«Соответствующая методика будет использоваться для дополнительного контроля выполнения обязательств по осуществлению на территории Российской Федерации технологических операций и условий, взятых в рамках специальных инвестиционных контрактов», - сообщили представители Минпромторга.

Также новая методика будет использоваться для контроля выполнения заключений о подтверждении производства промышленной продукции в России согласно 719-му постановлению правительства.

Представители Минпромторга отметили, что сейчас в России полномасштабно функционирует система балльной оценки производимых автомобилей, с помощью нее определяется уровень локализации.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к комплексу мер государственной поддержки сейчас зависит от достигнутого уровня локализации.