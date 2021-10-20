РИАМО - 20 окт. В Подмосковье ограничения в связи с пандемией коронавируса будут касаться только тех граждан, которые не прошли вакцинацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь (вакцинацию - ред.) - риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь. Позаботиться о тебе», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что сейчас в регионе заняты 10 тыс. ковидных коек, 7 из 10 пациентов получают кислород.

Воробьев добавил, что система здравоохранения в Подмосковье испытывает серьезную нагрузку.

«Мы опять несколько лечебных учреждений перевели под Covid. В частности, родильные дома и другие клиники. Сегодня середина недели, у нас приходит 200-210 тыс. человек в поликлиники. Поэтому нагрузка на врачей очень высокая», - сказал губернатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудников. Данная мера принята в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября в зависимости от эпидобстановки.

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