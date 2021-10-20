РИАМО - 20 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что жители Подмосковья будут соблюдать домашний режим в течение периода нерабочих дней.

Он напомнил, что дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими.

«С 30 по 7 число будут выходные. Мы очень надеемся, что в эти дни каждый останется дома или, по крайней мере, сможет как-то изолировать себя», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом и увеличения смертности от Covid-19 президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Зарплата работающих граждан при этом сохранится.

Также Путин отмечал, что необходимо нарастить объемы вакцинации от коронавируса, и призвал россиян сделать прививку. Кроме того, он напомнил родственникам заболевших, что они должны соблюдать самоизоляцию.

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