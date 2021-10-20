РИАМО - 20 окт. Голосование за лучшие работы международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организованного Генпрокуратурой РФ, стартовало на официальном сайте конкурса в среду, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Конкурс «Вместе против коррупции!» способствует развитию чувства гражданской ответственности, осознанной необходимости соблюдения законов, воспитанию чувства сопричастности к происходящему в современном мире», - сказал руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Работы на конкурс принимались с 1 мая 2021 года на официальном сайте мероприятия в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». На конкурс поступило почти 5,5 тыс. работ от участников из Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, России, Туниса, Узбекистана и Южной Африки.

Просмотр работ и онлайн-голосование за лучшие плакаты и видеоролики доступны на официальном сайте конкурса в разделе «Работы конкурсантов» с 20 октября 2021 года.

Согласно правилам проведения конкурса, голосование завершится 20 ноября этого года и определит победителей и призеров. Подведение итогов конкурса приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией и состоится 9 декабря.

Мероприятие проводится при поддержке управления ООН по наркотикам и преступности, уполномоченных органов государств-участников BRICS в сфере противодействия коррупции и государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Информационными партнерами конкурса в России выступили многие государственные органы, общественные организации, научные и образовательные учреждения.