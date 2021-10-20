РИАМО - 20 окт. В перечень стартовых площадок по реновации внесли еще 10 адресов, они позволят расселить еще 26 старых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 10 новых стартовых площадок реновации в 9 районах и 4 округах столицы. Включение новых адресов в перечень стартовых площадок позволит построить дополнительно 128,6 тыс. кв. м жилья для переселения участников программы», – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство на этих площадках позволит расселить дома с 1 840 квартирами и предоставить комфортное жилье 4,7 тыс. москвичам.

«Всего на сегодняшний день для реализации программы реновации подобрано и утверждено 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. метров», – добавил Андрей Бочкарев.

Новые стартовые площадки располагаются по адресам: улица Дурова, вл. 3 в районе Мещанский, 2-я Дубровская улица, вл. 1 в Таганском районе, Илимская улица, вл. 5 в районе Лианозово, улица Академика Комарова, вл. 6-8 в районе Марфино, Отрадный проезд, вл. 6-8 в районе Отрадное, Вересковая улица, вл. 6 в Свиблове, улица Кржижановского, вл. 31 в Котловке, улица Свободы, вл. 7-9 и Сосновая аллея, вл. 4 в районе Покровское-Стрешнево, а также 1-й Волоколамский проезд, вл. 7, корп.1 в Щукине.

По словам управляющего в консалтинговом агентстве Kuzin Consulting Георгия Кузина, результаты реализации программы реновации уже сегодня можно считать серьезным достижением для города.

«Программа набирает темпы, количество включенных в нее адресов увеличивается, и, судя по цифрам этого года, есть все основания полагать, что и дальше московские власти смогут поддерживать необходимую скорость ввода новых домов для переселения участников программы в более комфортные жилищные условия», – сказал Кузин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.

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