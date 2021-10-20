РИАМО - 20 окт. Доктор Александр Мясников в эфире «Соловьев Live» заявил, что текущая волна коронавируса закончится к декабрю, но уже в марте может начаться новая, сообщает Nation News.

Он уточнил, что уровень нынешней заболеваемости – следствие статистики вакцинации россиян.

«Надо понимать, что из этой волны мы выйдем к декабрю естественным путем. Но к марту это будет опять, к этому времени надо приготовиться. Я много раз говорил, как об стену… На ток-шоу приглашали каких-то безумных вирусологов, мы сейчас это расхлебываем. Годы пассивного отношения, к антивакцинаторам в том числе. У нас не было санитарно-просветительской работы. Антиваксеры пассивными не были», — отметил Мясников.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Такая мера призвана сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

Ежедневно в России выявляют больше 1 тыс. смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>