РИАМО - 20 окт. В среду в зале коллегии МВД России прошло оперативное совещание, во время которого личному составу был представлен новый замначальника ГУ МВД России по Москве – начальник ГСУ полковник юстиции Виктор Городков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Городкова представил заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев. Указ о его назначении на должность был подписан президентом России 18 октября.

По словам Лебедева, за годы службы в органах внутренних дел Виктором Городковым пройден большой путь профессионального становления и накоплен значительный практический опыт, который позволит ему оптимизировать имеющиеся ресурсы для совершенствования работы вверенного ему следственного подразделения.

Также на совещании были подведены итоги работы следствия в системе МВД России за 9 месяцев текущего года. Заместитель министра отметил, что за указанный срок удалось сохранить наметившуюся в прошлом году положительную динамику по основным направлениям деятельности.

Так, улучшилась результативность предварительного следствия: направлено в суд с обвинительным заключением более 200 тыс. уголовных дел в отношении почти 232 тыс. обвиняемых.

Следователями органов внутренних дел расследовано более 300 тыс. преступлений, из них 25 тыс. экономической направленности, в том числе почти 4 тыс. незаконных деяний в финансово-кредитной сфере, свыше 3 тыс. фактов хищения бюджетных средств, 4,5 тыс. преступлений коррупционной направленности.

Почти в 2 раза возросло количество расследованных преступлений, связанных с участием граждан в долевом строительстве; в 1,5 раза – посягательств, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на четверть – совершенных организованными группами или преступными сообществами.

Также за это время по расследованным следователями органов внутренних дел преступлениям обеспечено возмещение ущерба на сумму около 91,5 млрд рублей.