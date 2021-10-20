РИАМО - 20 окт. Разработчики соцсети Instagram добавили несколько новых функций, с 21 октября пользователи смогут делать публикации постов через компьютер, сообщает Федеральное агентство новостей.

Раньше писать посты в соцсеть можно было только со смартфона.

Также в Instagram можно будет публиковать ролики, длительностью не более 1 минуты.

Кроме того, пользователи соцсети получат возможность публикации контента сразу двумя авторами. Под видеороликами и фотографиями в этом случае появятся общие комментарии, число просмотров и лайков.

Instagram разослал некоторым пользователям сообщение, в котором говорится, что в соцсети нельзя размещать стикер с возможностью перехода на внешние сайты. Такие меры соцсеть принимает в связи с нарушениями правил сообщества.