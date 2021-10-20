РИАМО - 20 окт. Вечером в среду на столичных дорогах образовались 9-балльные пробки. Скорость движения упала до 22 км/ч, это произошло из-за выпавшего снега и дорожных работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также в городе пошел снег. Основные затруднения для водителей образовались на МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Ремонтные работы, которые влияют на обстановку, ведутся на 90-м, 26-м и 85-м км МКАД, Третьем Транспортном кольце в районе Рижской и Савеловской эстакад, на Волгоградском проспекте, в районе дома 45 в направлении области, Большом Краснохолмском мосту в оба направления.