РИАМО - 20 окт. Доктор медицинских наук, терапевт и кардиоревматолог Юрий Серебрянский отметил, что изменения погоды могут вызвать инфаркт у людей с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает Газета.ru.

Он отметил, что при перемене погоды у некоторых людей начинается депрессия, а у некоторых - повышается настроение, есть и такие, у которых отмечается увеличение работоспособности.

Чувствительны к изменениям погоды люди, которые страдают неврозами, вегетативными заболеваниями, мигренью и головными болями, перечислил специалист. А также на погодные изменения реагируют те, у кого повышенное артериальное давление, склонные к предынсультным состояниям и заболеваниям сердца.

«У многих атмосферные всплески ощущаются бурно. <…> Если из-за этих колебаний произойдет инсульт или гипертонический криз, то человек получит больничный», - добавил Серебрянский.

Он подчеркнул, что под влиянием магнитного поля во время смены погоды частицы в организме человека смещаются. В таком случае и у здоровых людей могут быть перебои в сердечном ритме и смена настроений.