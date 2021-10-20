РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Очередное заседание Совета депутатов провели в среду в подмосковной Балашихе, в нем принял участие глава муниципалитета Сергей Юров, сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Одним из основных вопросов повестки было принятие Положения о муниципальном контроле в сфере дорог и транспорта и о контроле за теплоснабжающими организациями, проведении реконструкции, ремонта.

На заседании приняли в муниципальную собственность бесхозные дороги, которые выявились на территории Балашихи. Это плановая работа. Когда комитет по управлению имуществом выявляет дороги, то ставит на кадастровый учет и впоследствии оформляет их в муниципальную собственность, вынося этот вопрос на решение Совета депутатов.

Также на заседании были назначены публичные слушания по утверждению бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Всего на повестке было 7 вопросов.