РИАМО - 20 окт. Родители сразу нескольких детей, проживающих в Коммунарке новой Москвы, подали заявление в полицию, в котором рассказали о подозрительном мужчине, пристающего к школьникам, сообщает mk.ru.

В заявлении сказано, что взрослый мужчина гуляет возле образовательных учреждений, расположенных на улице Александры Монаховой. Также его видели у местного Дома культуры.

По их словам, он подходит к детям предлагает конфеты или мягкие игрушки. Полиция уже занимается его поиском.

Не исключено, что это тот мужчина, который в начале декабря ехал в автобусе № 288 (маршрут Бутово-Коммунарка) со спущенными штанами и демонстрировал детям акт своего самоудовлетворения.