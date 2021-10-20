РИАМО - 20 окт. Новый состав Московской областной думы VII созыва вакцинирован от коронавирусной инфекции на 82%, прививку сделал 41 депутат из 50, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«У нас вакцинировались почти все депутаты и сотрудники. Многие делают уже вторую, третью прививки», - подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что вакцинация является единственным способом остановить пандемию коронавируса, спасти себя и окружающих.

«Поэтому мы стараемся своим примером показать, что тут необходим самый ответственный подход», - уточнил Брынцалов.

В Подмосковье вакцинировались от Covid-19 свыше 3,7 млн человек, а полный курс вакцинации прошли 3,5 млн.

Пункты вакцинации работают в подмосковных поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

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