РИАМО - 20 окт. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев посоветовал иностранцам-гурманам отведать в России пироги, борщ и пельмени. Об этом сообщает Nation News.

«Русская кухня, которую готовят за границей, базируется на старорусской туристической кухне: пирожки, пельмени, борщи, сало и черная икра. Современную русскую кухню мало готовят в Европе, поэтому мало кто знает о том, что происходит у нас на самом деле», - сказал Ивлев.

Тем не менее, по мнению Ивлева, в русской кухне самыми яркими блюдами являются именно пироги, борщ, икра и пельмени. Они всегда олицетворяют русский стол.

Ивлев также назвал блюдо, которое может без труда сможет приготовить у себя каждый житель России.

«Какое фирменное блюдо может повторить у себя дома любой россиянин? Пусть купит замороженные пельмени, отварит и с майонезом их съест», — пошутил повар.

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