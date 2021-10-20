РИАМО - 20 окт. За 20 дней октября в подмосковных лесах ликвидировано 4 пожара, опасность таких возгораний сохраняется, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Несмотря на то, что в Подмосковье стоит достаточно холодная и дождливая погода, опасность лесных пожаров сохраняется. Пожароопасный сезон еще не закрыт», — уточнил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Пожары были ликвидированы в Рождественском участковом лесничестве Истринского лесничества (рядом с деревней Снегири городского округа Истра), Подушкинском и Кубинском участковых лесничествах Звенигородского лесничества (рядом с поселком Трехгорка и поселком Акулово Одинцовского округа) и Подлесном участковом лесничестве Шатурского лесничества (рядом с поселком Радовицкий городского округа Шатура).

«Общая площадь пожаров составила 5,90 га. На их тушении было задействовано 20 единиц техники и 43 человека личного состава лесопожарных служб», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения.