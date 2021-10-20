РИАМО - 20 окт. В шестой раз в стране проведут «Большой этнографический диктант», он состоится в онлайн-формате на сайте 3-7 ноября. В этом году девиз акции - «Народов много – страна одна!», сообщают организаторы.

Традиционно мероприятие приурочено к празднованию Дню народного единства. Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский и китайский.

Задания будут опубликованы в 00:01 3 ноября по московскому времени на официальном сайте диктанта. Они будут оформлены в виде теста и включают: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта РФ; 30 вопросов – зарубежная часть, единая для всех участников за пределами страны.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.

После прохождения испытания участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились более 1,7 млн человек из всех регионов РФ и 123 стран мира.