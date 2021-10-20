РИАМО - 20 окт. Третья акция «Культурный марафон» пройдет с 8 ноября по 10 декабря, ее посвятят кинематографу. Участники акции смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с этим видом искусства, сообщают организаторы.

Проект организуют министерство культуры России, министерство просвещения РФ и компания «Яндекс».

«В этом году «Культурный марафон» посвящен кинематографу — 125 лет назад в России прошел первый киносеанс. Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты подготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз — грамоту, сертификат и много других подарков — есть у каждого участника», - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Цель третьего «Культурного марафона» — увлечь школьников кинематографом, познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски.

Тестовые задания в рамках «Культурного марафона» адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат зрителей в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теорию подкрепят примеры из зарубежных и отечественных фильмов.

Задания для теста создали эксперт киноотрасли, редакторы сервиса «КиноПоиск» и сотрудники образовательных проектов «Яндекса».

В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться на сайте. Присоединиться к проекту могут учителя, школьники и их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут. Участники смогут выиграть призы — «Яндекс.Станции Лайт». Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Первая акция «Культурный марафон» прошла в 2019 году, тогда ее посвятили миру современной культуры. В 2020 году темой акции была выбрана культура народов России.